Спасибо, мама - блогер запустил трогательный флешмоб во имя спасения мамы

Женщина прошла 5 курсов химиотерапии и сейчас в ожидании 6-го.

Алматинский блогер Дмитрий Куцель попал в трудную ситуацию - у его мамы обнаружили сложную. форму рака - холангиокарценому, встречающуюся обычно 1 раз на 100 тыс. человек. Лечение готовы провести только в Израиле и Корее, но это стоит больших денег. Чтобы спасти жизнь родной маме, Дмитрий запустил душевную акцию в Сети, передает Zakon.kz.

Женщина прошла 5 курсов химиотерапии и сейчас в ожидании 6-го. По словам Дмитрия, для лечения необходимо около 16 млн тенге. На сегодняшний момент собрано свыше 5 млн.

Совместно с Игорем Ильинским, который занимается пошивом одежды, Дмитрий Куцель запустил в продажу майки и шапки с трогательными обращениями к маме.

- На фото пробный вариант который мы придумали, плюс Игорь предложил ещё шапочки, я взял себе, Мадине и братишке, качество очень хорошее - хлопок 95%, лайкра 5%, ткань Турция. Игоря я давно знаю, часто сталкивался с его продукцией, качество всегда было на высоком уровне.

С цветами и принтами мы ещё поколдуем, возможно, вы что то подскажете, буду очень вам благодарен! Практически вся сумма пойдёт на сборы для мамы, Игорь даже за работу брать не стал, только за материал, - написал блогер в своем Instagram.

Болезнь подкралась к женщине незаметно.

- Она учитель, которая не бросала своих детей, ходила на занятия каждый день, радуется за успехи оболтусов. Было одно большое НО! как-будто стала «таять». Заставили, именно заставили(!) сдать анализы. Люди их поколения ведь никогда не жалуются. "Рак",- хлестко выдохнула лаборантка, следующий! - сообщил Куцель.

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