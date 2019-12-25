Спасибо, мама - блогер запустил трогательный флешмоб во имя спасения мамы
Женщина прошла 5 курсов химиотерапии и сейчас в ожидании 6-го.
Алматинский блогер Дмитрий Куцель попал в трудную ситуацию - у его мамы обнаружили сложную. форму рака - холангиокарценому, встречающуюся обычно 1 раз на 100 тыс. человек. Лечение готовы провести только в Израиле и Корее, но это стоит больших денег. Чтобы спасти жизнь родной маме, Дмитрий запустил душевную акцию в Сети, передает Zakon.kz.
Женщина прошла 5 курсов химиотерапии и сейчас в ожидании 6-го. По словам Дмитрия, для лечения необходимо около 16 млн тенге. На сегодняшний момент собрано свыше 5 млн.
Совместно с Игорем Ильинским, который занимается пошивом одежды, Дмитрий Куцель запустил в продажу майки и шапки с трогательными обращениями к маме.
- На фото пробный вариант который мы придумали, плюс Игорь предложил ещё шапочки, я взял себе, Мадине и братишке, качество очень хорошее - хлопок 95%, лайкра 5%, ткань Турция. Игоря я давно знаю, часто сталкивался с его продукцией, качество всегда было на высоком уровне.
С цветами и принтами мы ещё поколдуем, возможно, вы что то подскажете, буду очень вам благодарен! Практически вся сумма пойдёт на сборы для мамы, Игорь даже за работу брать не стал, только за материал, - написал блогер в своем Instagram.
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Друзья мои замечательные, хочу ещё раз вам сказать огромное спасибо за помощь!!! Благодаря вам на сегодняшний день мы смогли собрать 5 325 633 тенге!!! Абсолютно незнакомые люди пишут и звонят и предлагают помощь, коп рахмет!!!! На днях позвонила Санди Султан, рассказала про своего коллегу, который столкнулся с такой же проблемой как и я... Он запустил в продажу майки с надписями про маму, чтобы собрать на лечение мамы... Я решил попробовать сделать тоже самое. Написал Игорю Ильинскому, он сразу сказал приезжай, придумаем. На фото пробный вариант который мы придумали, плюс Игорь предложил ещё шапочки, я взял себе, Мадине и братишке, качество очень хорошее - хлопок 95%, лайкра 5%, ткань Турция. Игоря я давно знаю, часто сталкивался с его продукцией, качество всегда было на высоком уровне. С цветами и принтами мы ещё поколдуем, возможно, вы что то подскажете, буду очень вам благодарен!) Практически вся сумма пойдёт на сборы для мамы, Игорь даже за работу брать не стал, только за материал. Шапочки 4000 тысячи тенге. Майки 5000 тысяч тенге. Игорь шьёт и продаёт всё в одном месте, если вам удобно можете подъехать к нему, там можно сразу майку померить, чтобы точно свой размер узнать. Байзакова 263/уг. Джамбула Въезд с улицы Ударной. Куцель Ирина Дмитриевна ИИН 540118400911 Halyk bank 4405 6398 1014 0556 Тел +7 705 460 47 54 Куцель Юрий Сергеевич ИИН 450403300023 Kaspi Gold 5169 4971 1500 0139 Тел +7 777 216 04 74
Болезнь подкралась к женщине незаметно.
- Она учитель, которая не бросала своих детей, ходила на занятия каждый день, радуется за успехи оболтусов. Было одно большое НО! как-будто стала «таять». Заставили, именно заставили(!) сдать анализы. Люди их поколения ведь никогда не жалуются. "Рак",- хлестко выдохнула лаборантка, следующий! - сообщил Куцель.
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