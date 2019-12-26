В Павлодаре подвели итоги Года молодежи

Все в ваших руках - аким.

В областной библиотеке имени Торайгырова прошел молодежный форум "Жанғыру жолы - жастар жолы", в ходе которого памятные награды из рук акима города получили 30 человек, передает Павлодар-онлайн.

Участниками торжественного мероприятия стали представители этнокультурных объединений, руководители молодежных объединений, рабочая молодежь, учителя, врачи.

В своей речи аким Павлодара Кайрат Нукенов отметил, что нынешние молодые люди выросли в независимом Казахстане.

- Именно вы представляете ту часть общества, которая имеет энергию, силу, определенные амбиции, - отметил градоначальник. - Если остановиться на новом проекте "Президентский молодежный кадровый резерв", то нужно отметить, что 11 представителей павлодарской молодежи не просто зарекомендовали себя, но и дошли до финишного этапа. Двое из них сегодня здесь присутствуют.

Аким напомнил о том, что с 1 января студенты вузов и учащиеся колледжей получили право бесплатного и льготного проезда в городском общественном транспорте, для чего акимат заключил меморандум с перевозчиками.

- Сегодня государственная поддержка молодежи осуществляется посредством множества различных программ, - обратился Кайрат Нукенов к молодым людям. - Все в ваших руках. От вас требуется только любить свою родину, иметь огромное желание учиться, развивать и укреплять свою страну.

На форуме награды - статуэтку и смарт часы получили представители этнокультурных объединений и рабочей молодежи.

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