1,9 млрд тенге принесли Нур-Султану иностранные туристы

В октябре был проведен 8 Глобальный Саммит ЮНВТО по городскому туризму с участием 1,6 тыс. делегатов из 80 стран.

Всего в 2019 году в столице было проведено более 600 мероприятий различного формата и масштаба, из них 180 - международного уровня, сообщает управления инвестиции и развития предпринимательства Нур-Султана.

Самыми значимыми мероприятиями 2019 года в столице стали выставка отечественных производителей "ULTTYQ ÓNIM", Астанинский экономический форум 2019, I форум писателей стран Азии, VII Форум машиностроителей Казахстана, 14-я конференция Международной ассоциации по судебному администрированию (МАСА), Глобальный Инновационный Саммит 2019, Международный туристская выставка PATA Travel Mart 2019, IV совещания спикеров парламентов стран Евразии, XII Евразийский форум KAZENERGY, форумы Digital Bridge 2019 и Seedstars Summit CEE 2019.

Также в уходящем году в Нур-Султане лучшие спортсмены планеты состязались на чемпионатах мира по хоккею, греко-римской, вольной и женской борьбе, грэпплингу, киокушинкай каратэ и пауэрлифтингу, Кубок мира по триатлону и "Ironman 70.3", "Астана Марафон 2019".

В июле в столице прошел Форум авиалиний и аэропортов Routes Silk Road с участием 350 представителей авиаиндустрии, по итогам которой планируется открытие новых рейсов между Нур-Султаном и городами КНР.

В октябре проведен 8 Глобальный Саммит ЮНВТО по городскому туризму с участием 1,6 тыс. делегатов из 80 стран.

В рамках событийного туризма в прошедшем году в Нур-Султан было привлечено 15 тыс. иностранных туристов, прямой доход от которых составил 1,9 млрд тенге.

В следующем году в столице планируется проведение следующих крупных мероприятии: Smart City EXPO World Congress,12-я Министерская конференция ВТО, Бизнес-конференция InvestPro, MachExpo Kazakhstan 2020, AgriTek Nur-Sultan 2020, Nur-Sultan Mining & Metallurgy Congress (NММ) 2020, TravelExpo Nur-Sultan и др.

Также достигнута договоренность c выставочной организацией Fira de Barcelona о проведении выставки SmartCity Expo World Congress.

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