"Барыс" разгромил российский "Нефтехимик"

Команда Скабелки удачно завершила гостевую серию.

Казахстанский "Барыс" победил российский "Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Vesti.kz.

Игра прошла 8 января в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:1.

Первый период команды провели всухую. Но при этом в начале игры судьи отменили гол "Нефтехимика" - Йонас Энлунд забил с нарушением правил, отправив шайбу в ворота коньком.

Счет же был открыт во втором периоде - спустя 30 секунд после возобновления игры большинство реализовал капитан "Барыса" Даррен Диц. Впрочем, на 31-й минуте численное преимущество в свою пользу обратил "Нефтехимик", который усилиями Арсена Хисамутдинова сделал 1:1.

Еще до перерыва "Барыс" смог выйти вперед и сделать задел к победе в матче. На 35-й минуте отличился казахстанский форвард Аркадий Шестаков, а на 37-й забил чемпион мира-2019 в составе сборной Финляндии - защитник Атте Охтамаа.

Еще дважды "Барыс" забил в третьем периоде. На 42-й минуте канадский форвард Корбэн Найт реализовал буллит, который сам же и заработал, а на 51-й отличился казахстанский нападающий Никита Михайлис. При этом гости с 48-й минуты играли без Дица, которого удалили до конца матча из-за атаки в области головы и шеи.

Набрав 59 очков в 45 матчах, "Барыс" занимает третье место в Восточной конференции и второе - в дивизионе Чернышева. На десятой строчке "Востока" расположился "Нефтехимик", у которого 44 балла за те же 45 игр.

Теперь "Барыс" ждет домашняя серия из четырех матчей. Первым соперником 11 января в 16:30 по времени Нур-Султана станет омский "Авангард", который с 60 очками в 45 матчах идет вторым на "Востоке" и возглавляет дивизион Чернышева.

При этом "Барыс" в текущем сезоне дважды побеждал "Авангард" в гостях с одинаковым счетом 3:2. Команды встречались 9 декабря и 6 января.

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