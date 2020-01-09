Как изменится жизнь мегаполиса с принятием закона об особом статусе Алматы

Были внесены 28 изменений, касающиеся развития таких сфер как архитектура, градостроительство, земельные отношения, сохранение зеленого фонда, предпринимательство, управление коммунальной собственностью, транспорт и социальная сфера.

В пресс-центре акимата города прошла пресс-конференция "Об особом статусе города Алматы" с участием заместителя акима города Алматы Мухита Азирбаев, председателя правления АО "Центр развития города Алматы" Санжара Изтелеуова, передает zakon.kz.

Как напомнили участники пресс-конференции, глава государства в своем послании от 2 сентября 2019 года поручил правительству расширить компетенции акиматов трех самых крупных городов, в том числе в сфере градостроительной политики, транспортной инфраструктуры и формирования архитектурного облика. А 28 декабря 2019 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законы "Об особом статусе города Алматы", "О местном государственном управлении и самоуправлении", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", которые дают новые возможности для развития мегаполиса.

Эти изменения стали результатом проведенного правового мониторинга и анализа текущего законодательства РК, определяющего статус города Алматы, а также изучения зарубежного опыта регламентации статусов крупных мегаполисов и мировых столиц.

Как отметил Мухит Азирбаев, были внесены 28 изменений, касающиеся развития таких сфер как архитектура, градостроительство, земельные отношения, сохранение зеленого фонда, предпринимательство, управление коммунальной собственностью, транспорт и социальная сфера.

Основной целью изменений в законах было создание комфортных условий для горожан, что является одним из важнейших факторов развития города.

К примеру, была внесена норма, позволяющая принять индивидуальные правила и требования для города Алматы в части архитектурного и градостроительного развития территории. Правила призваны регламентировать детали оформления и застройки городского пространства для сохранения архитектурного облика зданий. Кроме того, будут собраны воедино элементы благоустройства, озеленения, освещения и создан стандарт, при котором формирование и сохранение архитектурной идентичности города позволит избежать дисбаланса и хаотичности при реализации архитектурной и градостроительной деятельности.

Для обеспечения процессов развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры при градостроительном освоении пригородных территорий расширены полномочия города по координации и реализации градостроительного планирования пригородных территорий.

Новшества также предусматривают разработку и утверждение Правил установки летних площадок, объектов общественного питания и сферы услуг, а также установки нестационарных объектов торговли. Это позволит повысить транспарентность, улучшить бизнес-климат и снизить теневую экономику, а также увеличить налогооблагаемую базу.

Для сохранения и защиты зеленого фонда южной столицы предусмотрены функции разработки и утверждения собственных Правил содержания и защиты зеленых насаждений, где будут включены нормы по компенсационной посадке, омолаживанию, санитарной обрезке зеленых насаждений, а также разработка инструкций по технологиям и проведением работ по уходу за зелеными насаждениями и др.

Помимо этого, будут выработаны меры стимулирования новых технологий в сфере зеленой экономики. Планируется предоставление преференций (льготы) через установление ставок платы (за пользование водными ресурсами, по размещению отходов, по охране атмосферного воздуха и др.), а также снижение ставки платы при внедрении новых технологий, сокращающих выбросы, сбросы и образование отходов и др.

- Наряду с основными компетенциями закон также предусматривает возможности развития в вопросах транспорта, политики занятости, повышения качества медицинского обслуживания, которые соответственно также будут направлены на развитие города, создания качественной городской среды, улучшения условий для проживания горожан, развитию бизнеса, - заключил Мухит Азирбаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!