Причиной могут стать комментарии футболиста, оставленные им в социальных сетях.

Полузащитнику Георгию Жукову может грозить исключение из национальной сборной Казахстана по футболу, сообщает Vesti.kz.

Ранее в Instagram, отвечая на вопросы своих читателей об интервью, данном польским СМИ, футболист, который в межсезонье перешел в краковскую "Вислу", написал:

Пока я был в Казахстане, ко мне отношение было всегда как к иностранцу. И не было такой поддержки и уважения, как было к местным футболистам. Сейчас уехал обратно в Европу, но теперь я должен быть сразу патриотом и пиарить страну? Я благодарен "Кайрату". Я благодарен людям, которые меня поддерживали. В Казахстане меня считали иностранцем. В такой ситуации очень сложно выживать, когда тренеры (я сейчас не про Шпилевского) на тебя смотрят как на казаха, а казахи смотрят на тебя как на легионера. Это очень сложная ситуация. И мне было нелегко. В Казахстане со стороны общества, журналистов, специалистов, комментаторов и так далее никакого признания, как будто меня не было в Казахстане.

На эти высказывания Жукова, которые были растиражированы в интернете, ответил генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин, который намерен разобраться с футболистом.

- В средствах массовой информации и социальных сетях растиражированы слова полузащитника национальной сборной Казахстана Георгия Жукова. Нами непременно будут проведены встреча и беседа с Георгием. В случае, если Жуков подтвердит свои слова, то будет принято соответствующее решение. Считаем, что в национальной сборной должны играть только те футболисты, которые горят желанием защищать честь нашей страны и быть ее патриотом", - сказал Айтхожин.

Напомним, что 25-летний Жуков в межсезонье покинул алматинский "Кайрат" и на этой неделе приступил к работе в новом клубе.

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