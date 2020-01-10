В Алматы снесут рынок "Сарыарка"

На месте базара, который просуществовал почти полвека, появится торговый центр с паркингом.

Вместо одного из старейших рынков - "Сарыарка" - в Алматы появится торговый центр, сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан в администрации базара.

Сначала планируется снос вещевого отдела, на следующий год он коснется и торговых мест с продуктами питания

Продовольственная часть пока остается, реконструкция начинается на участке вещевого рынка. Будет торговый дом. С середины января мы начинаем работы на вещевом рынке, - заявили в администрации.

Отметим, что рынок "Сарыарка" был построен примерно 45 лет назад. Он находится на пересечении проспекта Алтынсарина и улицы Улугбека, что в Ауэзовском районе. На рынке можно купить фермерские товары, включая молочную, рыбную и мясную продукцию.

Информация о сносе рынка появилась еще два года назад. В городском акимате в августе 2018 года заявили, что на месте рынка появится торговый центр с подземным паркингом с комфортными условиями торговли.

Напомним, один из старейших базаров Алматы – Никольский рынок- также будет снесен. На его месте так же будет построен торговый центр.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!