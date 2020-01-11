Новый порядок регистрации для иностранцев разъяснила полиция

Вся ответственность информирования о прибытии и пребывании иностранца возлагается на принимающих их физических и юридических лиц через уведомления органов миграционной службы

Управлением миграционной службы ДП Алматы с участием представителей Казахстанской туристической ассоциацией, представителями гостиниц, отелей, хостелов и туристических агентств был проведен семинар-совещание, где были разъяснены изменения в части отмены временной регистрации для иностранцев, пребывающих в Казахстане до 30 суток, передает zakon.kz.

Так, вся ответственность информирования о прибытии и пребывании иностранца возлагается на принимающих их физических и юридических лиц через уведомления органов миграционной службы:

- через визово-миграционный портал (необходимо иметь электронную цифровую подпись),

- через портал электронного правительства (необходимо иметь электронную цифровую подпись),

- сдачи письменного уведомления непосредственно в миграционную службу.

В случае пребывания свыше 30 суток иностранцу оформляется разрешение на временное пребывание по ходатайству принимающей стороны (работодатель, медицинское или учебное заведение, члены семьи и т.д.).

Иностранцы которые приезжают в РК по визам, также освобождаются от регистрации на срок визы. Для пребывания на более длительный срок необходимо наличие визы (выдаваемой загранучреждениями на основании приглашения или миграционной службой на территории РК).

Иммигранты обязаны выехать из Республики Казахстан до завершения срока действия визы.

Срок временного пребывания в Казахстане иммигранта, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать тридцать календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней, если иной порядок не установлен соглашением Казахстана с соответствующей стороной или правительством страны.

Кроме того, в целях упрощения и ускоренного рассмотрения дел об административных правонарушениях в области миграции при невыезде иностранца из Казахстана до трех суток, после разрешенных 30 дней пребывания органами внутренних дел выносится предупреждение. От 3 до 5 суток, после разрешенных 30 дней пребывания накладывается штраф 10 МРП (26510 тенге), свыше 5 до 10 суток штраф 15 МРП (39 855 тенге).

При невыезде иностранца свыше 10 суток, после разрешенных 30 дней пребывания в этом случае судом предусмотрен штраф 25 МРП (66275 тенге) либо административное выдворение.

Ответственность также будет нести и принимающая сторона, так, за не уведомление миграционной службы о прибытии иностранца на территорию страны:

- на физических лиц будет наложено предупреждение,

- на юридических лиц будет наложен административный штраф от 10 до 20 МРП (26510 тенге-53020 тенге).

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