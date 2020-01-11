Крушение самолета под Алматы. Все пострадавшие дети выписаны из больницы

На сегодня 16 пострадавших продолжают лечение.

Накануне двое детей, остававшиеся на лечении в Центре детской неотложной медицинской помощи, были выписаны на амбулаторное лечение. Об этом рассказал и. о руководителя управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передает zakon.kz.

При авиакатастрофе девять детей были доставлены в стационар с различными диагнозами. Двоим ребятам, врачами были проведены высокотехнологоческие операции, которые прошли успешно.

В целом же на сегодня 16 пострадавших продолжают лечение в стационарах Алматы, в Алматинской многопрофильной клинической больнице и в Нур-Султане.

В частности, семь взрослых в Городской клинической больнице № 4, двое взрослых в Больнице скорой неотложной медицинской помощи, двое взрослых в Центральной городской больнице, двое взрослых в Алматинской многопрофильной клинической больнице, два пациента проходят оздоровление в НИИТО Нур-Султана и один пациент в НЦНХ Нур-Султана.

Всего же в день крушения самолета в стационары поступило 52 пациента, в том числе девять детей.

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