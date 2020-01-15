Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей

Из-за аномальной сухости кожи Джаганнат с трудом передвигается.

В индийском штате Орисса десятилетнего мальчика прозвали змеей из-за редчайшей болезни, сообщает lenta.ru.

Все тело Джаганната покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую змеи. Причиной тому неизлечимое заболевание - ламеллярный ихтиоз. По словам местных жителей, мальчику приходится каждый час купаться и несколько раз в день увлажнять кожу кремами.

Из-за аномальной сухости кожи Джаганнат с трудом передвигается. Его отец Прабакар Прадан работает на рисовом поле и не может оплатить лечение.

Мое сердце разрывается на части, потому что у меня нет денег, чтобы помочь сыну, - признается Прадан.

"Он каждый день страдает от этой проклятой болезни" добавил отец ребенка.

Ламеллярный ихтиоз - крайне редкое врожденное заболевание кожи, встречающееся у одного из 600 тысяч людей. Эту болезнь нельзя вылечить, однако можно облегчить симптомы с помощью препаратов и увлажняющих кремов.

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