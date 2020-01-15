Депутаты избрали нового члена ЦИК РК

Им стал Ерлан Сламханович Дауылбаев, долгие годы работавший в сфере юстиции.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты утвердили кандидатуру нового члена Центральной избирательной комиссии - им стал Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент zakon.kz.

О назначении Ерлана Сламхановича Дауылбаева на должность члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Уважаемые депутаты, в соответствии со статьями 57,58 Конституции, каждая из палат Парламента назначает членов ЦИК, - сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Он предложил на эту должность нового члена ЦИК.

В связи с этим предлагаю кандидатуру Ерлана Сламхановича Дауылбаева. Он долгие годы работал в сфере юстиции, до этого работал и в ЦИК. В последние годы возглавлял Шымкентскую территориальную комиссию, - отметил глава палаты.

По словам председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутата Нурлана Абдирова, Дауылбаев – "квалифицированный и опытный специалист, который на протяжении многих лет работал в сфере юстиции, имеет высшее юридическое образование".

Оксана Скибан, Нур-Султан

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