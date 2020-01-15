В Иране задержан автор видео с ударом по украинскому Boeing

Будет проведено расследование.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету "Международных авиалиний Украины", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По его данным, иранское агентство сообщило, что будет проведено расследование, результаты которого представят общественности.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!