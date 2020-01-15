Первый мужчина-министр уйдет в декрет

В общей сложности министр пробудет в отпуске две недели в течение трех месяцев после рождения ребенка.

Министр окружающей среды Японии Коидзуми Синдзиро - сын бывшего премьер-министра Японии Коидзуми Дзюнъитиро - заявил, что возьмет отпуск по уходу за ребенком. В конце января у него должен родиться первенец, передает Sputnik Казахстан.

Это первый мужчина-министр, который решил уйти в декрет, сообщает агентство Киодо.

Я бы хотел, чтобы сотрудники нашего министерства без смущения могли брать отпуск по уходу за ребенком", - сказал министр окружающей среды.

Коиздуми Синдзиро хотел взять отпуск с того момента, как его жена забеременела. К слову, его супруга – известная японская модель и телеведущая Такигава Кристель.

В общей сложности Коидзуми Синдзиро пробудет в отпуске две недели в течение трех месяцев после рождения ребенка. Он планирует работать удаленно либо перейти на сокращенный день, чтобы не нанести ущерба деятельности на посту министра и в качестве депутата парламента. Отмечается, что Коидзуми будет общаться со своими сотрудниками по электронной почте или в формате видеосовещаний.

Данное решение вызывало критику со стороны консервативных политиков Либерально-демократической партии. Но министр окружающей среды намерен изменить саму атмосферу в японском обществе в отношении мужских декретов.

Стоит отметить, что в Японии нет правила предоставления отпуска по уходу за ребенком для членов парламента, хотя некоторые губернаторы-мужчины в прошлом уходили в декрет.

Правительственные данные показывают, что доля мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком в Японии, составляла 6,16% в 2018 году. В 2020-м власти надеются поднять этот показатель среди мужчин до 13%.

Напомним, в 2017 году в декретный отпуск ушел основатель Facebook Марк Цукерберг, когда у него родилась дочь.

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