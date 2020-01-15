Появилось видео, как женщина обезвредила пьяного вооруженного преступника

Полицейские высоко оценили смелость и решительность женщины.

В Усть-Каменогорске хозяйка магазина самостоятельно обезвредила вооруженного преступника, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДП города.

29 декабря в Управление полиции Усть-Каменогорска поступила информация о разбойном нападении на продовольственный магазин. Неизвестный мужчина в возрасте 45-50 лет, угрожая предметом похожим на оружие, требовал водки и деньги у продавца магазина, -говорится в сообщении.

По информации полиции, хозяйка магазина не испугалась преступника и отобрала у него оружие. Мужчина, находившийся в изрядном подпитии, пытался вернуть оружие. Но женщина ударила злоумышленника оружием по голове, после чего он ретировался с места преступления в неизвестном направлении.

Стражи порядка, изучив записи камер видеонаблюдения, составили описание подозреваемого. За короткое время следственно-оперативной группе удалось установить и задержать безработного мужчину 1965 г.р., который ранее к уголовной ответственности не привлекался. Проводится досудебное расследование по статье 192 (грабеж) и 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса РК.

Полицейские высоко оценили смелость и решительность жительницы Усть-Каменогорска, подарив благодарственное письмо и памятный подарок.

Действия Эльмиры Ибрагимовны были сопряжены с большим риском. Как показала экспертиза, мужчина зашел в магазин с одноствольным обрезом, пригодным для производства выстрелов.

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