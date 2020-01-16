"Сарыарка" уступила "Звезде" в серии буллитов
Итог матча - 3:4.
Фото : saryarka-hc.kz16 января 2020, 00:51
В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ карагандинская "Сарыарка" в серии буллитов уступила московской "Звезде", сообщает Sports.kz.
За первые сорок пять минут игры москвичи Артем Пеньковский и Никита Мокин дважды поразили ворота карагандинцев.
Затем Константину Соколову, Эдгарсу Кулде и Александру Ремову удалось добыть преимущество "Сарыарке", но Никита Ртищев вывел игру в овертайм, который остался безголевым.
В последующей серии буллитов каргандинцы не смогли добыть победу и проиграла третий матч выездной серии из трех.
22 января в Караганде "Сарыарка" сыграет с нефтекамским "Торосом".
"Звезда" — "Сарыарка" 4:3 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 0:0, 1:0)
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