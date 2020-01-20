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В поддержку арестованного акима Павлодарской области запустили хештег

На данный момент под хештегом #бблучшийаким чуть более 300 напоминаний о том, какой Булат Бакауов замечательный руководитель.

Фото : Instagram20 января 2020, 00:48

Жители Павлодарской области запустили в соцсетях акцию в поддержку арестованного акима Бакауова, сообщает zakon.kz.

Помочь арестованному акиму призван хештег #бблучшийаким.

- Дорогие друзья Бакауов Буолат Жумабекович сделал много хороших дел для развития своего региона! – говорится в сопроводительном комментарии в Instagram.

Жителей области просят вспомнить, что хорошего сделал Бакауов на своей должности и тем возможно повлиять на решение властей в судьбе экс-акима.

На данный момент под хештегом чуть более 300 напоминаний о том, какой Булат Бакауов замечательный аким.

15 января появилась информация о задержании сотрудниками КНБ акима Павлодарской области Булата Бакауова.

Позже появились подробности о том, что заявление на него написал высокопоставленный чиновник области.

Вечером после предполагаемого задержания от имени акима на его странице в Instagram появился пост о проведенном совещании.

16 января Акимат Павлодарской области сделал заявление по делу в отношении Бакауова, где сообщалось, что они не могут комментировать следственные действия и сообщения об уголовном деле.

17 января аким Павлодарской области Булат Бакауов был арестован на два месяца по обвинению в превышении полномочий.


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