В аэропорту Нур-Султана задерживаются восемь рейсов

Задержки авиарейсов не связаны с погодными условиями.

Рейсы задерживаются в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, передает zakon.kz со ссылкой на PR-менеджера пресс-службы аэропорта Жениса Ахметжанова.

Задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов из других городов.

На вылет задерживаются четыре рейса: FlyDubai в Дубай, Air Astana в Атырау, Qazaq Air в Петропавловск и Усть-Каменогорск. На прилет задерживаются четыре рейса: три рейса Qazaq Air в Шымкент, Петропавловск и Усть-Каменогорск, а также SCAT - в Пхукет, - отметил Ахметжанов.

По его информации, тумана нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

На выходных в аэропорту Нурсултан Назарбаев рейсы задерживались из-за метели и бурана. Из-за сильных порывов ветра – от 15 метров в секунду и выше – не допускалась обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов.

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