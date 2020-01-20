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В Казахстане планируется ввести мораторий на занятие вакансий госслужащих корпуса "Б"

Документ находится на публичном обсуждении до 27 января 2020 года.

Фото : 24.kz20 января 2020, 11:36

На сайте "Открытые НПА" размещен проект Указа главы государства "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан", передает zakon.kz.

- Ввести мораторий до 1 января 2021 года на объявление общих конкурсов на занятие вакантных административных государственных должностей корпуса «Б», за исключением вновь создаваемых и/или реорганизуемых государственных органов, а также государственных органов указанных в приложении к настоящему Указу, - говорится в документе.

Также указ предусматривает сокращение с 1 апреля 2020 года на 5 процентов штатной численности госслужащих, содержащихся за счет средств государственного бюджета, за исключением госорганов, указанных в приложении к указу.

В перечень государственных органов, штатная численность которых не подлежит сокращению, вошли - Национальный центр по правам человека, аппараты акимов сел и сельских округов, Высший судебный совет, Министерство обороны, Конституционный совет, аппараты палат Парламента, Администрация Президента, Управление делами Президента, Канцелярия премьер-министра, Канцелярия Первого Президента - Елбасы, Архив Первого Президента, Центральная избирательная комиссия.

Документ находится на публичном обсуждении до 27 января 2020 года.

Проект указа разработан в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева по сокращению госслужащих в 2020 году на 5 процентов, а также в связи с реализацией плана по поэтапному сокращению с 2020 по 2023 годы на 25 процентов численности государственных служащих и работников квазигосударственного сектора на республиканском и местном уровнях (за исключением работников учреждений социальной сферы).


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