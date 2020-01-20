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ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии AsiaMoney

Банк уже неоднократно получал престижные награды международных деловых изданий.

Фото : ForteBank20 января 2020, 12:22

ForteBank признан "Лучшим Банком Казахстана" (Best Domestic Bank) по версии издания AsiaMoney, являющимся частью группы Euromoney Institutional Investor PLC, передает zakon.kz.

Международные эксперты Asiamoney отметили значительное развитие банка в финансировании малых и средних предприятий, развитие "premier banking" и фокус на диджитал.

Как сообщают аналитики Asiamoney: "Руководство банка создало институт, который оказался достаточно гибким, чтобы реагировать на быстрые изменения, происходящие в банковской системе Казахстана, в частности на растущую важность цифрового банкинга. ForteBank может быть не крупнейший банк в стране, но за период нашей оценки, он был лучшим".

ForteBank уже неоднократно получал престижные награды международных деловых изданий. Два года подряд ForteBank присуждали премию "Лучший банк в Казахстане" авторитетные издания The Banker и Global Finance.


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