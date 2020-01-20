ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии AsiaMoney

Банк уже неоднократно получал престижные награды международных деловых изданий.

ForteBank признан "Лучшим Банком Казахстана" (Best Domestic Bank) по версии издания AsiaMoney, являющимся частью группы Euromoney Institutional Investor PLC, передает zakon.kz.

Международные эксперты Asiamoney отметили значительное развитие банка в финансировании малых и средних предприятий, развитие "premier banking" и фокус на диджитал.

Как сообщают аналитики Asiamoney: "Руководство банка создало институт, который оказался достаточно гибким, чтобы реагировать на быстрые изменения, происходящие в банковской системе Казахстана, в частности на растущую важность цифрового банкинга. ForteBank может быть не крупнейший банк в стране, но за период нашей оценки, он был лучшим".

ForteBank уже неоднократно получал престижные награды международных деловых изданий. Два года подряд ForteBank присуждали премию "Лучший банк в Казахстане" авторитетные издания The Banker и Global Finance.

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