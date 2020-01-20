ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии AsiaMoney
Банк уже неоднократно получал престижные награды международных деловых изданий.
Фото : ForteBank20 января 2020, 12:22
ForteBank признан "Лучшим Банком Казахстана" (Best Domestic Bank) по версии издания AsiaMoney, являющимся частью группы Euromoney Institutional Investor PLC, передает zakon.kz.
Международные эксперты Asiamoney отметили значительное развитие банка в финансировании малых и средних предприятий, развитие "premier banking" и фокус на диджитал.
Как сообщают аналитики Asiamoney: "Руководство банка создало институт, который оказался достаточно гибким, чтобы реагировать на быстрые изменения, происходящие в банковской системе Казахстана, в частности на растущую важность цифрового банкинга. ForteBank может быть не крупнейший банк в стране, но за период нашей оценки, он был лучшим".
ForteBank уже неоднократно получал престижные награды международных деловых изданий. Два года подряд ForteBank присуждали премию "Лучший банк в Казахстане" авторитетные издания The Banker и Global Finance.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5003381-f55124e9d75810f40610541796ff2f46
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...