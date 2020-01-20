Инспектора, остановившего пьяного судью, вызвали в суд

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Инспектору ООБДД, составившему протокол в отношении судьи Жалал-Абадского городского суда Кыргызстана, пришла повестка в суд. Информацию Turmush подтвердили в ООБДД.

Так, в Жалал-Абадский областной суд поступила жалоба Эльмиры Сулаймановой на постановление инспектора ООБДД ОВД города Жалал-Абад А.Мамазакирова, вынесенного от 30 декабря 2019 года, об отмене его постановления.

ДТП произошло в ночь на 30 декабря. Автомашина Toyota врезалась в Daewoo Nexia на одной из улиц Жалал-Абада. За рулем Toyota находилась женщина. Документов при ней не оказалось. Отвечая на вопросы, женщина сказала, что работает судьей в городском суде, и ехала после новогоднего корпоратива. Водителем оказалась Эльмира Сулайманова - судья Жалал-Абадского городского суда.

Водитель управлял машиной, находясь в нетрезвом состоянии. Автомобиль водворен на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!