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Инспектора, остановившего пьяного судью, вызвали в суд

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Фото : akipress.org20 января 2020, 13:34

Инспектору ООБДД, составившему протокол в отношении судьи Жалал-Абадского городского суда Кыргызстана, пришла повестка в суд. Информацию Turmush подтвердили в ООБДД.

Так, в Жалал-Абадский областной суд поступила жалоба Эльмиры Сулаймановой на постановление инспектора ООБДД ОВД города Жалал-Абад А.Мамазакирова, вынесенного от 30 декабря 2019 года, об отмене его постановления.

ДТП произошло в ночь на 30 декабря. Автомашина Toyota врезалась в Daewoo Nexia на одной из улиц Жалал-Абада. За рулем Toyota находилась женщина. Документов при ней не оказалось. Отвечая на вопросы, женщина сказала, что работает судьей в городском суде, и ехала после новогоднего корпоратива. Водителем оказалась Эльмира Сулайманова - судья Жалал-Абадского городского суда.

Водитель управлял машиной, находясь в нетрезвом состоянии. Автомобиль водворен на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе ГУОБДД.


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