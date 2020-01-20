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Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупный капитал 22 богатейших мужчин равен капиталу всех женщин в Африке.

Фото : focus.ua20 января 2020, 16:49

Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад благотворительной организации Oxfam.

По информации организации, если взять все население планеты, то один процент наиболее богатых людей в совокупности имеет состояние, превышающее достаток 6,9 миллиарда человек.

Авторы подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин равен капиталу всех женщин в Африке.

За прошедшее десятилетие в мире удвоилось количество миллиардеров, а в основе такого неравенства лежит "ущербная и сексистская экономическая система".

На 1 января 2018 года численность населения Земли достигла 7,5915 млрд человек.


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