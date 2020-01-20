70 деревьев незаконно срубили возле бывшего тубдиспансера в Алматы

Собственника земельного участка оштрафовали.

Возле бывшего туберкулезного диспансера в Алматы незаконно срубили 70 деревьев, передает zakon.kz со ссылкой на управление зеленой экономики города.

Жители города ранее жаловались на массовую вырубку деревьев на территории тубдиспансера. По информации управления, сотрудники, получив данное сообщение, отправились по указанному адресу.

Как выяснилось, это территория не действующего, а бывшего тубдиспансера. Собственником является частное лицо, в отношении него был составлен протокол административного правонарушения.

15 января текущего года был организован выезд совместно с сотрудниками аппарата акима Медеуского района и сотрудниками УП Алматы.

В ходе обследования на указанном участке подтвердился факт вырубки 70 деревьев лиственных и плодовых пород. Наложен штраф по статье 386 КОАП РК. Также получено гарантийное обязательство о восстановлении компенсационной посадки в количестве 350 шт. саженцев лиственных пород. Посадка будет произведена до 25 апреля текущего года на землях общего пользования с дальнейшим уходом в течении 2 лет с момента высадки саженцев, - отметили в управлении.

На сегодня расчет компенсационной посадки осуществляется согласно действующих правил 1 к 5. В случае утверждения проекта новых правил защиты зеленых насаждений, предусмотрено увеличение количества компенсационных посадок: в случае аварийного сноса – 1 к 1, вынужденного – 1 к 10, а за незаконный снос – 1 к 100.

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