Новое приложение не может заранее предупреждать алматинцев о землетрясении

Приложение Darmen специально сделано для оповещения населения об уже свершившемся землетрясении.

В Алматы в свете ощутимых землетрясений силой до 3-4 баллов заговорили об эффективности работы мобильного приложения Darmen и вероятности сильного землетрясения в ближайшее время. Почему приложение не предупредило алматинцев 17 и 19 января о толчках, и насколько эффективна для спасения людей система раннего оповещения о землетрясении, рассказали разработчики и сейсмологи, передает zakon.kz.

Землетрясение в Кашгарии и землетрясение в Текели относятся к разным геологическим структурам. Говорить о серии землетрясений можно в том случае, если последовательность подземных толчков имеет место в привязке к определенному району. А здесь разные структуры, обычный сейсмический процесс, связывать их я бы не стала, - сказала научный сотрудник, заведующая лабораторией региональной сейсмичности, секретарь прогнозной сейсмологии Алла Садыкова.

Она добавила, что землетрясения происходят далеко от города. Но сейсмические волны распространяются во все стороны с очень большой скоростью, поэтому они бывают ощутимыми далеко от места залегания очага.

Сейчас сейсмологи делают прогнозы, выделяют сейсмоактивные зоны, пытаются следить за ситуацией, но давать практический прогноз пока никто не может.

Говоря о системе раннего оповещения о землетрясениях, специалисты по-разному оценили ее эффективность.

Система раннего предупреждения - это датчики, которые по приходу П-волны, продольной волны, срабатывают на определенную амплитуду сейсмических колебаний, чтобы до прихода второй, поперечной С- волны, имея несколько секунд в зависимости от расстояния, сработать автоматически, отключив движение поездов, электроэнергию, газовое снабжение, воду. Цель этой системы только в этом. Оповещать население эта система не собиралась и не обязана делать. От того, что вы узнаете, что пришла П-волна, через десять секунд С-волна придет, вы не успеете ничего даже сделать. Здесь система рассчитана на автоматизацию процесса отключения всех коммунальных услуг. Теперь система Darmen. В Японии в каждой квартире, в каждой организации стоит датчик, который срабатывает на определенную амплитуду колебаний. Датчик запищал, я сижу здесь и слышу этот звук и принимаю решение, что мне делать: покинуть помещение или залезть под стол пока не придет вторая волна, - сказала она.

Садыкова предложила, что подключать систему Darmen на оповещение каждого жителя нужно только тогда, когда эта система будет полностью отработана, чтобы не вызывать панику в городе.

Смысл системы такой: вы также вокруг города устанавливаете сеть датчиков, которые срабатывают. От этих датчиков, вместо датчиков, которые будут в каждой квартире, будет приходить сообщение, оповещающее население, что произошло землетрясение магнитудой 6 и более. Датчик - это машина, которую нужно оттестировать, настроить правильно с условием сейсмотектонических условий региона, чтобы правильно сработала и дала информацию, а этой работы еще никто не делал. Сейсмологи этим не занимались, - сказал представитель разработчика Владимир Кучкин.

Он пояснил, что приложение специально сделано для оповещения населения об уже свершившемся землетрясении.

Прогнозировать на данный момент мы не можем. На данный момент система интегрирована с датчиками, которые находятся вокруг Алматы. Этих датчиков мало. Произошли землетрясения 17 и 19 января. Часто возникают вопросы: почему приложение не оповестило. Как вы уже слышали, в год происходит до 12 тысяч землетрясений. Мы сделали так, чтобы порог землетрясения, который поступает оповещения на ваши смартфоны был от 6,1 магнитудой, данные землетрясения, которые произошли у них была магнитуда 5,7 и 6. Поэтому push уведомления от приложения не пришли, - сказал Владимир Кучкин.

Альберт Ахметов

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