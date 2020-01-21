Немного добрых фото в Международный день объятий

Различные акции и флешмобы проводят именно 21 января.

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Корреспондент zakon.kz подготовил несколько добрых фотографий с "обнимашками" в честь этой даты.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. На самом деле, сегодня уже сложно узнать, кто первым придумал этот праздник, принято считать, что его авторами стали американские студенты- январский день объятий был заведен в США в 1986 году, а затем стал всемирным.

Различные акции и флешмобы проводят именно 21 января, в этот день парни и девушки заключают в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки.

Считается, что дружеские объятия позволяют людям обмениваться душевным теплом.

Существуют и "научные" обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.

Самые приятные объятия, конечно, между близкими, любящими друг друга людьми.

Осознанно или нет, но животные тоже обнимаются.

Хотя. встречаются и такие "экземпляры".

И, конечно же, наиболее искренние объятия во время спортивных побед.

Важно также отметить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов 20 века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.

Подготовил Альберт Ахметов

Фото Михаил Сорокоумов и zakon.kz

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