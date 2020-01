Феноменальный президент. Макгрегор заценил Трампа

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор считает президента Америки феноменальным, передает zakon.kz.

Феноменальный президент. Один из лучших в истории страны. Он стоит на плечах своих гигантов-предшественников. Нелегкое у него дело. Особенно в самом начале срока, - говорится в Twitter-аккаунте спортсмена .

Кроме того, он поздравил всех с днем Мартина Лютера Кинга.

В прошедшие выходные состоялся бой, на котором Макгрегор победил Серроне на 40-й секунде боя.



Phenomenal President. Quite possibly the USA ????. Most certainly one of them anyway, as he sits atop the shoulders of many amazing giants that came before him. No easy feet.

Early stages of term also.

Incredible.

Congrats and Happy Martin Luther King Jr. day America ????????❤️????????