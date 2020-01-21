Аэропорт Шымкента взят в плотное кольцо жилых массивов

Когда и кто будет наводить порядок с выдачей земель вблизи аэропорта остается загадкой.

Жители Шымкента, чьи дома расположены рядом с аэропортом, потеряли покой, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

После крушения самолета в Алматы, люди беспокоятся: не повторится ли трагедия и в Шымкенте. Недалеко от воздушной гавани вырос целый населенный пункт, это десятки домов. Их жильцы теперь пытаются, узнать, переезжать ли им оттуда или есть возможность остаться и уцелеть.

Дело в том, что многие объекты, построенные рядом с аэропортом, незаконны. Однако на вопрос, кто разрешил людям там строиться, не могут ответить и местные власти. Чиновники стараются переложить ответственность друг на друга, пока сотни людей живут в опасной зоне.

Вблизи воздушной гавани расположены дома, не один, не два, а десятки. Это целый населенный пункт. Жители рассказывают, когда земельные участки раздавали, обещали, что аэропорт перенесут. Прошло несколько лет, но обещание никто не выполнил. Дом Фарруха Расулова построен рядом с аэропортом, через колючую проволоку видно полосу взлета и посадки.

После трагедии задумались, но на все воля Всевышнего. Надеемся, что нигде такого не повторится. Самолеты летают дальше, пока вроде ничего страшного. Мы купили участок, обещали что аэропорт перенесут, но когда. Не знаю, - сказал Фарух Расулов.

Гульшатхан Абуова рассказывает, что участок вблизи аэропорта приобрела в 2007 году, тогда местные власти обещали, мол территория безопасная. Планировали сначала просто использовать участок для сельхоз нужд, потом решили остаться жить. Тогда, главным вопросом был аэропорт. Когда его перенесут? Местные чиновники обещали, скоро.

Мы не думали, что такая ситуация будет, вообще не переживали. А после того, как самолет упал думать начали. Вон там, вообще близко дома. Конечно страшно, такая трагедия. Нам, когда брали участок уже, обещали, что аэропорт перенесут, но вот когда? - сказала она.



Гаухар Батырбаева, заместитель руководителя управления земельных отношений Шымкента считает, что нужно все выяснять.

Вот смотрите взлетная полоса, 900 метров и вот тут 5 домов. Они незаконны. Им должны выплатить компенсацию, потом снести. А сколько еще таких домов нужно выяснить. Кто давал разрешение? Там ситуация такая: в то время, нужны были только справка и удостоверение личности. Это было во время легализации земельных участков. Архитектура знает лучше, - уточнила она.

В управлении архитектуры Шымкента говорят, что земельных участков, которых выдали не по нормативам, очень много. По словам руководства ведомства, шымкентский аэропорт и вправду собирались перенести, однако вместо этого рядом с ним строят новый терминал.

Эти участки выдавали по легализации, там раньше были сельские власти, это 2002 по 2007 годы. Аэропорт планировали перенести, за 30 км от города. Но это было только предложение. Сейчас там опасно жить не только из-за страха падения самолета, там шум и запахи. Это опасно. И скажу вам так, там не пять домов вне зоны, там их сотни. Все это нужно выявить и решать, - сказал Нурлан Архабаев заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства Шымкента.

По словам администрации аэропорта, они неоднократно сообщали в городской акимат о незаконной застройке рядом с воздушной гаванью, однако чиновники, по всей видимости, пока не торопятся решать проблему.

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