Бренду "Курочка Ряба" исполнилось 10 лет

Компания занимает лидирующее место по производству яиц на рынке Казахстана и 3-е место по производству изделий из куриного мяса.

1 миллион яиц в месяц и 20 тысяч тонн мяса в год: основатель казахстанской птицефабрики "Курочка Ряба" Александр Лоренц подвел итоги 10-летней работы.

В опубликованном недавно видеообращении ныне проживающий в Германии казахстанский предприниматель, главный инвестор и соучредитель группы компаний "Шанырак" (птицефабрика "Курочка Ряба") Александр Лоренц рассказал о становлении своего бизнеса, а также обозначил ряд ключевых итогов работы в связи с юбилейной датой.

Как стало известно, Александр Лоренц, будучи сам выходцем из села Покорное, Карагандинской области, в 2008 году вернулся в Казахстан и начал работу над восстановлением одной из расположенных в городе Аркалык (Костанайской область) фабрик, находившейся в упадке. Его ключевым партнером год спустя стал начинающий предприниматель Максим Божко, ныне совладелец компании и глава Ассоциации яичных производителей.

Полученный Лоренцем в Европе опыт в работе с оборудованием для птицефабрик в сочетании с экспертизой Божко в проектном менеджменте позволили предпринимателям не только восстановить фабрику, но и создать одно из крупнейших отечественных производств в сегменте сельского хозяйства и птицеводства. В ГК "Шанырак" по состоянию на 2020 год входит 15 предприятий в Караганде, Жезказгане, Аркалыке и в селе Акмол (ранее Малиновка, Акмолинская область, – прим. ред.).

На текущий момент компания занимает лидирующее место по производству яиц на рынке РК (1 млн яиц в месяц) и 3-е место по производству изделий из куриного мяса (20 тыс. тонн мяса в год), которые только в столице представлены в 1700 магазинах. Лоренц отметил, что добиться результата и развить производство удалось в первую очередь благодаря одному важнейшему фактору – коллективу компании. Так, сегодня только на одном заводе в селе Акмол работает 1000 человек с одной из самых высоких средних зарплат среди сельхозтоваропроизводителей области и полным соцпакетом. В процессе производства используются новейшее оборудование и корма только собственного производства. Немаловажно и для всей отечественной экономики, что ГК "Шанырак" осуществляет экспорт продукции в зарубежные страны, а именно в Россию, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан.

В завершение бизнесмен посоветовал покупателям продукции ТМ "Курочка Ряба" по любым возникающим вопросам обращаться на официальные аккаунты бренда в социальных сетях Facebook и Instagram, пообещав оперативно реагировать на любой запрос.

Подробнее о том, с какими проблемами пришлось столкнуться предпринимателю и как удалось достичь поставленных целей, а также о планах на будущее, смотрите в означенном видеоматериале.

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