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Школу в Актау оштрафовали за отсутствие учителя

Администрация школы нарушила Административный кодекс.

Фото : avatars.mds.yandex.net22 января 2020, 09:33

Ученики одной из актауских школ целый месяц не изучали физику. Причина – отсутствие учителя, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Родители пожаловались в прокуратуру, а специалисты Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области провели внеплановую проверку. Было возбуждено административное дело.

Школу оштрафовали и на полгода приостановили лицензию. Однако учебное заведение не закрыли. Оно работает в прежнем режиме, дети посещают занятия. Учителя-предметника нашли, занятия возобновились.

Администрация школы нарушила Административный кодекс. Поэтому на какое-то время лицензия учебного заведения была приостановлена. Причина – отсутствие в преподавательском составе учителя физики. Недавно к нам поступило письмо от администрации школы. Педагог уже принят на работу и на данный момент уроки проходят по расписанию, - сказал Есболат Омирзак, руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области.


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