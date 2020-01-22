Как назначают посла Казахстана в России

Есть своя процедура, в соответствии с которой все действия проводятся - запрашивается агреман у российской стороны.

В кулуарах Мажилиса Парламента заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев объяснил процедуру назначения посла Казахстана в Российской Федерации, передает корреспондент zakon.kz.

Есть своя процедура, в соответствии с которой все действия проводятся. Запрашивается агреман у российской стороны. Агреман - это согласие фактически принимающей стороны на назначение того или иного лица, уже после получения агреман все становится известно. До этого между двумя государствами остается. Как только поступит, вы сразу узнаете, - заверил он.

В то же время на вопрос, есть ли уже имеющиеся кандидатуры на пост посла Казахстана в России Ашикбаев отметил, что "они всегда есть".

Как сообщалось ранее, 18 декабря 2019 года указом главы государства Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста. До сих пор эта должность остается вакантной.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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