Более 5 млрд тенге оставили водители на платных дорогах

1,6 млрд тенге было направлено на обслуживание системы взимания платы.

По итогам 2019 года сборы по действующим четырем платным участкам "Нур-Султан – Щучинск", "Нур-Султан – Темиртау", "Алматы – Хоргос" и "Алматы – Капшагай" составили 5,4 млрд тенге, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Из них 3,8 млрд тенге были направлены на содержание платных автомобильных дорог, 1,6 млрд тенге - на обслуживание системы взимания платы, - отметили в пресс-службе.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года платные участки принесли в 3,5 раза больше средств. Тогда в Казахстане платность была внедрена только на трассе "Нур-Султан – Щучинск", которая ежегодно зарабатывала 1,5 млрд тенге. Сегодня протяженность платных дорог в стране составляет 682 километра.

В декабре по итогам инвестиционного конкурса был подписан документ с Консорциумом на устройство и обслуживание системы взимания платы на 11 тыс. километрах. Согласно договору уже в этом году планируется устройство системы взимания платы на реконструированных участках протяженностью 5,7 тыс. км. На остальных 5,3 тыс. км планируется внедрить платность до 2024 года после завершения работ по реконструкции.

Система исключит ежегодное выделение бюджетных средств на содержание платных дорог. Таким образом, содержание и обслуживание будет обеспечено за счет собранных средств.

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