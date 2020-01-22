Маркл об отречении принца: Это лучшее событие в его жизни

Она уверена, что ее муж не был счастлив в королевской семье.

Подруга Меган Маркл заявила, что герцогиня Сассекская сочла отречение принца Гарри от титула и королевских привилегий лучшим событием в его жизни. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Пожелавшая сохранить анонимность подруга бывшей актрисы утверждает, что Маркл уверена, что ее муж не был счастлив в королевской семье: "Она говорит, что его дух, как и ее, был сломлен, и она просто не могла смотреть на его страдания. И только ее любовь смогла его спасти".

Источник издания подчеркнул, что пара не собирается убирать слово "королевский" со своего сайта и не хочет, чтобы их перестали ассоциировать с королевской семьей.

Подруга добавила, что теперь Меган Маркл "наконец-то может дышать полной грудью", так как ей не приходится следовать строгим правилам королевского этикета и участвовать в многочисленных мероприятиях.

В беседах с друзьями герцогиня Сассекская якобы говорила, что не хочет, чтобы ее сын Арчи Харрисон рос "в токсичной среде", а решение переехать было "вопросом жизни и смерти".

Принц Гарри покинул Великобританию в понедельник, 20 января и прибыл к жене и сыну в канадский город Ванкувер.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми.

18 января было принято решение, что с весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий назвали катастрофой для королевской семьи. Скандал ударил по репутации британской монархии. Помимо этого, теперь другим старшим членам королевской семьи придется посещать больше мероприятий.

20 января принц Гарри признался, что опечален отказом от титула. Герцог заявил, что хотел служить королеве и любит Великобританию, однако был вынужден пойти на крайние меры в интересах жены и ребенка.

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