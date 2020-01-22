Сильные духом. Нуротановец открыл СТО для инвалидных колясок

Несмотря на перелом позвоночника, мужчина помогает людям с особыми потребностями.

В партии Nur Otan продолжают знакомить казахстанцев с наиболее активными членами объединения. На этот раз в официальном аккаунте Facebook опубликовали видео об Ардаке Отарбаеве, передает zakon.kz.

Отарбаев - активный член партии Nur Otan и заместитель директора столичного центра поддержки граждан с особыми потребностями "Независимая жизнь "ДОС".

В 2006 году он попал в аварию и получил перелом позвоночника. Несмотря на это, наш герой нашел в себе силы и уже в течение 13 лет вместе с коллегами из центра "ДОС" помогает людям с особыми потребностями социализироваться, раскрыть творческий потенциал и вести активный образ жизни. Но одна из главных инициатив ребят – "Инва СТО", направленная на ремонт и техническое обслуживание инвалидной техники. Ардак является главным специалистом проекта. За год в мастерской оказывают до 2500 услуг.

Инвалидная коляска, как и любая техника ломается. Несколько лет назад люди не знали куда обратиться за ремонтом или советом по обслуживанию. Сегодня мы ремонтируем и даем вторую жизнь нашим коляскам. Если надо, выезжаем. Данный проект востребован и в других регионах, наши коллеги обучившись у нас, открывают у себя подобные мастерские, - рассказывает Ардак Отарбаев.

Буквально месяц назад по представлению партии Nur Otan Президент страны Касым-Жомарт Токаев своим Указом наградил нашего героя государственной медалью "Ерең еңбегі үшін".

Я с 2008 года являюсь членом Nur Otan. Благодаря инициированному партией проекту "Кедергісіз келешек" мы работаем над доступностью социальной и транспортной сферы для людей с особыми потребностями. Мой девиз: не говорить "нет". Не говорить "не знаю". Всегда надо говорить "я смогу", "я сделаю", "я попробую", - отметил он.

Стоит отметить, что в рамках партийного проекта "Кедергісіз Келешек" нуротановцами уже принято 78 поправок в законодательство по вопросам защиты прав граждан с особыми потребностями, пересмотрены СНИПы. Через ярмарки вакансий трудоустроено свыше 34 тысяч человек, адаптировано более 20 тысяч социально-значимых объектов и др.

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