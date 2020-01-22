Показатели подростковой преступности снизились в Туркестанской области

О положительных результатах масштабной работы отметили республиканские общественники, органы прокуратуры и внутренних дел.

Благодаря предпринятым системным мерам в Туркестанской области в 2019 году удалось снизить показатели суицида среди детей - на 32%, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних - на 22,7%, правонарушений, совершенных несовершеннолетними - на 16%, преступлений, совершенных в отношении них - на 4,8%, передает zakon.kz.

О положительных результатах масштабной работы отметили республиканские общественники, органы прокуратуры и внутренних дел на открытом форуме "Безопасное детство", прошедшем в Туркестанской области.

В работе форума, организованном областной прокуратурой приняли участие аким области Умирзак Шукеев, руководители местных исполнительных органов, акимы районов и городов, руководители правоохранительных и контрольных органов, а также представители общественных объединений, неправительственных организаций и волонтеры.

Участники форума отметили актуальность и необходимость обсуждения проблемных вопросов несовершеннолетних в формате открытого диалога с представителями всех заинтересованных органов и общественности. В органах внутренних дел уделяется внимание вопросам оказания психологической помощи, воспитания детей, состоящих на учете.

В этом году при поддержке акимата области реализуется проект "Бес терек". Совместная работа пяти различных специалистов дает хорошие результаты. Следует отметить, новый проект вызвал интерес и в других регионах. В тоже время, в ходе форума было сказано и об усилении мер безопасности в учебных заведениях, открытии кружков, направленных на всестороннее развитие детей.

Кроме того, на форуме общественник Рафаэль Гасанов выступил с предложением открыть Центр поддержки для выпускников детских домов. Он также поблагодарил главу региона и отметил, что все критические проблемы поднятые в прошлом году на совещании под руководством Умирзака Естаевича нашли свое решение.

В свою очередь аким области поддержал выдвинутые инициативы и выразил готовность обсудить все предложенные идеи.

Благодаря проведенной системной работе мы добились больших успехов. Необходимо привлечь к агитационной работе неправительственные организации и увеличить дополнительное образование. Это отвлечет детей от негативных мыслей и действий. Более того, необходимо широко разъяснять правила дорожного движения в школах. Нужно обратить внимание на повышение взаимного доверия классных руководителей и детей, повысить квалификацию педагогов-психологов в школах и колледжах и совершенствовать работу с неблагополучными семьями, - сказал Умирзак Шукеев.

Вместе с тем, глава региона поручил акимам районов, городов, руководителям отраслевых управлений привести в порядок критические замечания, озвученные в докладах прокуратуры и других уполномоченных органов. Наряду с этим, волонтеры, присутствовавшие на форуме, примут активное участие в агитационной работе.

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