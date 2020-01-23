Еще четверых осужденных оправдал Верховный суд

Так, апелляция в 2017 году изменила приговор в отношении Бектурова: дополнительное наказание – пожизненное лишение права заниматься предпринимательской деятельностью заменено на срок 5 лет.

Верховный суд по четырем уголовным делам прекратил производство и оправдал осужденных. Об этом сообщил пресс-секретарь ВС Айдос Садуакасов, передает zakon.kz.

Так, Арстан Бектуров в июле 2016 года был признан виновным в участии в организованной группе, созданной для совершения в ее составе лжепредпринимательства, причинившего крупный ущерб государству (ст.262 ч.2 УК). Он был приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

- Апелляция в 2017 году изменила приговор в отношении Бектурова: дополнительное наказание – пожизненное лишение права заниматься предпринимательской деятельностью заменено на срок 5 лет. Постановлено считать Бектурова осужденным на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества., - написал он на своей странице в facebook.

В 2019 году осужденный освобожден от наказания условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 4 месяца лишения свободы.

Кассация, рассмотрев дело, отменила вынесенные судебные акты в отношении Бектурова, прекратив производство по делу по следующим основаниям.

Материалами дела установлено, что организованная группа с участием Бектурова создана с целью лжепредпринимательства, которое впоследствии было декриминализировано. Подлежит исключению из обвинения и участие в преступной группе, созданной для совершения указанного преступления, поскольку законом исключена уголовная ответственность за основное преступление.

Сергей Шарафутдинов 26 июля 2019 года был осужден (ст.139 УК) к общественным работам на 300 часов с установлением пробационного контроля и возложением предусмотренных законом обязанностей.

Шарафутдинов признан виновным в неисполнении более трех месяцев обязанности по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетнего ребенка. Апелляция оставила приговор без изменения.

Кассация, рассмотрев дело, отменив вынесенные по делу судебные акты, прекратила производство по делу ввиду отсутствия состава правонарушения по следующим основаниям.

Шарафутдинов был дважды привлечен к административной ответственности за неисполнение судебного акта о взыскании с него алиментов – 23 мая и 10 сентября 2018 года.

- В нарушение требований п.2 ч.3 ст.77 Конституции РК Шарафутдинов до истечения 3-х месяцев после его привлечения к административной ответственности за эти же действия был привлечен к уголовной ответственности, - отметил Садуакасов.

Гульжанат Каленова в декабре 2017 года обвинялась в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство руководителя Управления физической культуры и спорта, будучи сотрудником данного учреждения.

Она по ст.130 ч.1 УК была оштрафована на 500 МРП. Апелляция оставила приговор без изменения.

Верховный Суд, рассмотрев дело, прекратил производство по делу и оправдал Каленову ввиду отсутствия состава преступления по следующим основаниям.

По данному делу обстоятельств о том, что Каленова заведомо знала о ложности сведений и имела прямой умысел на их распространение, не установлено.

Реализуя свое конституционное право, Каленова обратилась в госорганы и оно не может рассматриваться как распространение несоответствующих действительности сведений.

В основу обвинительного приговора судом положены лишь избирательно взятые отдельные предложения из обращения, основная же его часть не включена в обвинение.

Все обвинение построено только на материалах дела, в частности обращениях Каленовой и судебных решениях, по делу не допрошен ни один свидетель, который бы опроверг либо подтвердил доводы обвинения.

Между тем утверждение Каленовой о том, что обращаясь в уполномоченные органы, она не имела никакого умысла оклеветать руководителя Управления, а лишь хотела защитить права и охраняемые законом интересы, по делу не опровергнуто.

- Данные о том, что Каленова при обращении с жалобой в уполномоченные органы преследовала цель сообщения ложных сведений и осознавала несоответствие их действительности, не имеется. Имеющиеся доказательства свидетельствуют о добросовестном заблуждении Каленовой относительно истинности своих высказываний и это не может рассматриваться как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию и влекущих уголовную ответственность, - пояснил представитель ВС.

Кроме того, судом нарушен принцип языка судопроизводства.

Аскар Бекпаганбетов в июне 2019 года признан невиновным по ч.1 ст.152 УК. Он был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.

Апелляция отменила оправдательный приговор в отношении Бекпаганбетова с вынесением нового обвинительного приговора. Он был признан виновным в незаконным прекращении трудового договора с работником, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина.

Бекпаганбетов был осужден к 100 часов общественных работ.

Верховный Суд, изучив материалы дела, отменил обвинительный приговор, и оставил в силе оправдательный судебный акт первой инстанции по следующим основаниям:

Суд обязан был установить конкретные действия Бекпаганбетова по увольнению работника и наличие уголовного проступка в действиях подсудимого.

Сам факт издания приказов о наказании работника с дальнейшим его увольнением не может свидетельствовать об умысле Бекпаганбетова на незаконное прекращение трудового договора.

- Как видно из материалов дела, Бекпаганбетов предполагал, что издаваемые приказы о наказании и увольнении работника соответствует требованиям закона, со стороны данного работника были допущены нарушения, указанные в приказах. Более того, в жалобе частного обвинения ставился вопрос о привлечении Бекпаганбетова к ответственности за незаконное прекращение трудового договора с работником. Осудив за это Бекпаганбетова, суд первой инстанции вышел за пределы частного обвинения, - отметил Садуакасов.

Кроме того, по его словам, указание апелляции о том, что срок давности данного уголовного проступка исчисляется с момента вступления решения суда в законную силу не основано на законе. По ст.71 УК сроки давности исчисляются со дня совершения уголовного правонарушения и до момента вступления приговора в законную силу.

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