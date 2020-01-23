В Костанайской области спасли младенца, оказавшегося в снежном плену из-за непогоды

Слаженные действия врачей, акима района и спасателей оказались сильнее стихии.

Несколько часов назад в Карасусском районе Костанайской области благополучно закончилась спецоперация по спасению младенца. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает zakon.kz.

- Слаженные действия врачей, акима района и спасателей оказались сильнее стихии. Сегодня утром из села Тюнтюгур Карасусского района поступил тревожный вызов. Родители двухмесячного ребёнка обратились к медикам жалуясь на температуру малыша до 40 градусов, кашель, хрипы, одышку, беспокойство и плачь. В связи с погодными условиями, дорога к маленькому пациенту занесена, снежные сугробы более 2-х метров в высоту и расстоянием от одного до 8 км, - рассказали в Минздраве на своей странице в соцсетях.

Главный врач Карасусской Центральной районной больницы Владимир Голубев тут же обратился к акиму района Виктору Ионенко, который загодя уведомил всех руководителей о том, что в район прибыла спасательная техника из Костаная.

- Спустя два часа мама с ребенком в сопровождении и под наблюдением главного врача (хирург) и медбрата районной больницы выехали из Тюнтюгура в район. Еще через полтора часа пациент был госпитализирован с диагнозом: ОРВИ, бронхопневмония. Сейчас состояние малыша стабильное. Проводится лечение в полном е В данный момент угрозы жизни нет, - говорится в сообщении.

В этом населенном пункте живет около тридцати человек. Сам Тюнтюгур расположен в 30 км от районного центра. Там нет медпункта. Живут те, кто не захотел переезжать в районный центр.

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