Даурен Абаев: Запрет на экспорт скота – вынужденное решение

Суть конфликта в том, что ведомство ввело запрет на экспорт живого скота, а отраслевики выступают против такой меры.

Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев дал интервью программе "Открытый диалог", где его спросили о противостоянии между министерством сельского хозяйства и Мясного Союза Казахстан, сообщает zakon.kz.

Суть конфликта в том, что ведомство ввело запрет на экспорт живого скота, а отраслевики выступают против такой меры.

Но по словам министра, никакого противостояния нет. Происходящее – нормальный рабочий процесс.

- В любой реформе есть свои плюсы, есть, конечно же, свои минусы. Есть как сторонники, так и противники. Это абсолютно нормальная практика, когда каждая из сторон публично озвучивает свои аргументы. Это на первый взгляд может показаться, будто государство действительно выступает против экспортеров и стремится закрыть свои границы, но это далеко не так, - ответил Даурен Абаев.

Он отметил, что фактически это решение вынужденное, и о нем достаточно много уже сказано и Министерством сельского хозяйства, и Национальной палатой предпринимателей.

- Вы только представьте себе, в прошлом году было в страну завезено почти 60 тыс. голов крупного рогатого скота для разведения. Каждая особь субсидировалась с целью дальнейшего воспроизводства и покрытия потребности внутреннего рынка, это хорошо. Но за этот же год из страны наши животноводы вывезли 160 тыс. голов, и в результате отечественные мясокомбинаты загружены наполовину, маточное поголовье вывозится, растут цены на мясо и мясную продукцию. В том числе страдает и импортозамещение. В конечном итоге страдает потребитель. Естественно, в этой ситуации государство должно реагировать и принимать меры, - подчеркнул Даурен Абаев.

Он добавил, что запрет - это не панацея от всех болезней, а временная мера, которая позволит отраслевым союзам и другим участникам рынка сесть за стол переговоров и найти правильное решение.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!