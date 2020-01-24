В Казахстане построят 19 крупных медцентров

Уже началось строительство таких больниц в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях.

Премьер-министр Казахстана рассказал о том, что в стране будет построено 19 современных медицинских центров, передает zakon.kz.

В рамках развития социальной инфраструктуры будут приняты меры по дальнейшему обеспечению качественных и доступных услуг здравоохранения и образования. До 2026 года в регионах страны будут созданы 19 крупных современных медицинских центров с привлечением частного капитала на общую сумму более 1,2 трлн тг, - сказал он на расширенном заседании правительства.

Уже начнется строительство таких больниц в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях на сумму 210 млрд тг. В рамках ГЧП совместно с Европейским банком реконструкции и развития начнется реализация 7 многопрофильных больниц в 7 регионах: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Жамбылская области и г. Алматы.

Кроме того, в 2020 году планируется ввести около 200 новых школ, из них 100 – частных, а также 44 студенческих общежития. (12 тыс. койко-мест). В целом будет инвестировано более 300 млрд тг., в т.ч. частным сектором – 55 млрд тг. (рост 328% к 2019 г.), государственным – 248 млрд тг.).

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