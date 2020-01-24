Перевод на газ двух ТЭЦ в Нур-Султане планируют начать весной

По ТЭЦ-3 совместно с Минэнерго ведется работа по ТЭО.

Перевод на газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 планируют начать весной. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на расширенном заседании правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

По газификации. Все процедурные вопросы решены. Работаем по графику. По переводу на газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 объявлены конкурсы и весной планируем начать. По ТЭЦ-3 совместно с Минэнерго ведется работа по ТЭО, - сказал Кульгинов.

Также начата работа по ОСМС.

По ж/д больнице. По поручению Президента выделены деньги. Клиническое отделение стационара, где было аварийное здание, там людей нет, начат ремонт. Строительство запланировано, земельный участок выделен, - сказал он.

В Нур-Султане будет отремонтировано 100 дорог. Также начнется строительство нового моста по проспекту Тауелсыздык через реку Есиль. Это значительно разгрузит транспортную загруженность города.

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