Врачам пришлось пешком добираться до роженицы в Акмолинской области 

Беременную, только через несколько часов смогли доставить в родильное отделение и передать в руки медиков перинатального центра.

Из-за непогоды медики пешком добрались до роженицы в селе Акмолинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на КЧС РК.

23 января в связи с неблагоприятными погодными условиями движение в пригородных поселках Нур-Султана было парализовано. Все экстренные службы работали в усиленном режиме. Столичные спасатели вызволяли автотранспорт из снежного плена.

В 17:57 часов в диспетчерский пункт филиала Центра медицины катастроф по Нур-Султана поступило сообщение, что у беременной жительницы села Караоткель Целиноградского района Акмолинской области внезапно начались роды, необходимо было доставить ее как можно скорее в родильное отделение. Из-за снежных заносов и запрета выезда из села женщину не могли привезти в больницу, - говорится в сообщении.

Бригада медиков ЦМК на вездеходном санитарном автотранспорте ТРЭКОЛ смогла проехать в заблокированное село, оказать медицинскую помощь и доставить женщину в городской перинатальный центр.

Не успев вернутся к месту дислокации медикам ЦМК поступает аналогичное сообщение о необходимости доставить в больницу беременную женщину - жительницу села Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области.

Сотрудники Центра медицины катастроф среагировали оперативно, направившись на помощь. Однако, медики даже на вездеходе с трудом пробирались по заметенной дороге. Когда же проехать на машине стало невозможно, пошли пешком. Прибыв по указанному адресу, после осмотра женщины, врачом принято решение о немедленной транспортировке, - говорится в сообщении.

Беременную, только через несколько часов смогли доставить в родильное отделение и передать в руки медиков перинатального центра.

Одна из доставленных молодых женщин уже родила. 24 января в 05:20 часов родила мальчика. Новый житель появился на свет весом более 3 кг и абсолютно здоровым. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо.

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