Ерлан Саиров: Рост ВВП казахстанцы должны чувствовать своим кошельком

Политолог отметил ключевые моменты расширенного заседания правительства.

24 января в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание правительства. Своим мнением о ключевых вопросах, озвученных главой государства и поставленных им задачах, с журналистом zakon.kz поделился политолог Ерлан Саиров.

Как отметил эксперт, первый тезис, озвученный Президентом, где он говорит, что нам нужны глубокие экономические реформы, свидетельствует о том, что в стране отсутствует социально-экономическая модернизация.

Вся экономика должна работать на человека и во имя человека. И когда мы говорим о том, что рост ВВП составляет 4,5% ежегодно, люди должны чувствовать этот рост своим кошельком. Но, к большому сожалению, у нас этого нет, и рост экономики происходит на волне каких-то социальных проблем. Поэтому сейчас нам нужен не рост экономики, а экономическое развитие. Чтобы этот экономический рост коснулся каждого гражданина нашей страны. И, на мой взгляд, когда Президент говорит о том, что мы должны проводить различные экономические реформы, он в первую очередь имеет в виду то, что материальные и духовные блага в нашей стране должны быть доступны каждому казахстанцу, и должны служить именно развитию человеческого капитала, – сказал Ерлан Саиров.

Он дополнил, что вопросы справедливости, вопросы социального равенства очень важны. И Президент, выступая на расширенном заседании правительства, в принципе, об этом напомнил, сказав, что самое главное – это равномерное повышение благосостояния граждан страны. Поэтому сейчас остается лишь ждать и смотреть, что будет меняться к лучшему в этой сфере.

Кроме того, я бы отметил слова Президента о том, что одна из главных задач – это реформа квазигосударственного сектора. Он должен приносить доход государству, а не быть у него на иждивении. То есть, предполагается, что именно доход от квазигосударственного сектора должен быть направлен на разрешение социальных вопросов. У нас же, к большому сожалению, пока все обстоит наоборот. Также я бы особо отметил, что проведение инвентаризации в социальной сфере. То есть вопросы адресной социальной помощи. И еще один, важный, на мой взгляд, вопрос – это модернизация пенсионной системы. Все-таки Казахстан относится к странам со стареющим населением и пенсионное обеспечение в ближайшее десятилетие будет очень актуальным для всей страны. Но все же самое главное – это повышение индекса человеческого капитала, – подытожил Ерлан Саиров.

Подготовил Владимир Демидов

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