Россия ответила на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой

Посольство России в Германии отреагировало на требование Варшавы.

Посольство России в Германии отреагировало на требование председателя правящей польской консервативной партии "Право и справедливость" (ПИС) заплатить за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны, сообщает Lenta.ru.

Соответствующий пост появился на странице диппредставительства в Facebook.

Хотелось бы напомнить, что за освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тысяч бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство, - написали представители посольства.

Там же добавили, что в день 75-летия освобождения красноармейцами узников Освенцима (27 января) мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советского солдата, однако у польского руководства своя история.

25 января лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Варшава хотела бы получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Он подчеркнул, что требования его страны в этом вопросе "не имеют срока давности", добавив, что не верит в то, что доживет до этого момента.

В Совете Федерации ответили на заявление польского политика. "Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну", - сказал сенатор Сергей Цеков. Он напомнил, что именно Россия восстанавливала разрушенную войной Польшу, при этом сотни тысяч советских солдат погибли, освобождая страну от фашизма.

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