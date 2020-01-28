"Глаза вылезали из орбит". Удаление аппендицита сделало мальчика инвалидом

"Глаза вылезали из орбит". Операция по удалению аппендицита сделала мальчика инвалидом

В Туркестанской области родители девятилетнего ребенка умоляют Минздрав срочно исправить ошибки местной медицины. Для этого нужно забрать мальчика из районной больницы и перевести в Алматы. Нуртас Балтабайулы стал инвалидом после того, как ему неудачно удалили аппендицит. На сегодня сделали уже семь операций, и теперь у ребенка не работает головной мозг, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Девятилетний Нуртас уже семь месяцев прикован к постели. Мать не отходит от сына ни на секунду. Закира разговаривает с мальчиком, обещает ему, что они справятся с этой бедой. Сердце женщины при этом разрывается от боли. Нуртас больше не видит и не слышит ее, не может обнять. В июне прошлого года ребенок попал в Сарыагашскую райбольницу с аппендицитом. Прооперировали, сказали, все хорошо, но случился перитонит. После второй операции начался настоящий кошмар.

Во время второй операции сыну дали неправильный наркоз. У него полопались сосуды в голове. Голова опухла в два раза. Когда я зашла в реанимацию, даже не узнала своего мальчика. У него глаза вылезали из орбит, - сказала мать Нуртаса Закира Абенова.

До этой страшной беды Нуртас был жизнерадостным ребенком. Учился на одни пятерки. Всегда помогал маме. Теперь у мальчика не работает головной мозг. Закира кормит сына каждые два часа через специальный зонд, который установлен в носу. Супы и компоты приходится набирать в шприц.

В Туркестанской области нам не могут помочь. Мы хотим поехать в Нур-Султан. Это же столица все-таки. Там сильная медицина, бывают заграничные врачи, может, там помогут. Может, консилиум соберут – решать, как помочь моему сыну. Сейчас у него уже даже на голове пролежни, - сказала Закира Абенова.

Сарыагашские врачи пытаются убедить, что делают все, что в их силах. Через санавиацию вызывали хирургов из Алматы. На консилиуме они решили, что мальчика надо везти в их клинику. Только Нуртас сейчас настолько слаб, что не может перенести дальний путь. Для этого придется ждать, пока заживут раны и мальчик хоть немного поправится. Девятилетний ребенок сейчас весит, как трехлетний малыш.

Республиканские врачи, которые прибыли по линии санитарной авиации, заключили, что мальчику нужна длительная реабилитация. Сейчас у него стома. Мы должны ее закрыть. Только потом можно будет отправлять его на реабилитацию. Мы взяли консультацию в областной больнице о закрытии стомы. Готовим документы, чтобы перевести пациента в областную больницу, - сообщил замглавврача Сарыагашской ЦРБ Бауржан Оспанов.

Местные чиновники от медицины проводили проверку и нашли пятерых виновных. Максимальным наказанием стал строгий выговор. При этом родственники мальчика говорят, что хирург, который делал первые две операции, в Сарыагашской больнице теперь не работает. Но продолжает лечить людей в других клиниках. Сегодня родители Нуртаса не только умоляют столичных докторов помочь их сыну. Еще они просят прокуроров разобраться в случившемся.

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