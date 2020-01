Трамп раскрыл детали "сделки века" между Израилем и Палестиной

Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами американский план ближневосточного урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

Сосуществование государств

Новый план Соединенных Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке предусматривает сосуществование израильского и палестинского государств, заявил Трамп.

Мое видение представляет возможность для обеих сторон оказаться в выигрышной ситуации, это реалистичное решение, предусматривающее сосуществование двух государств. Оно снимает риск, который палестинская государственность представляет для безопасности Израиля, - сказал он. - Предлагаемый переход к сосуществованию двух государств не будет представлять никакого дополнительного риска для Государства Израиль, - добавил американской лидер.

Шаг к миру

Трамп в связи с обнародованием американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что Израиль делает большой шаг к миру.

Президент США напомнил, что в понедельник он встречался в Белом доме как с Нетаньяху, так и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем.

Трамп заявил о поддержке права еврейского народа проживать на исторической родине.

Площадь территорий Палестины

Новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий, заявил Трамп.

Позднее Трамп представил карту на своей странице в сети Twitter.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL