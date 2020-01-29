Трамп раскрыл детали "сделки века" между Израилем и Палестиной

План США предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий, отметил американский лидер.

Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами американский план ближневосточного урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он готов поддержать мое видение в качестве основы для прямых переговоров... с палестинцами, что является историческим прорывом, - сказал он.

Сосуществование государств

Новый план Соединенных Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке предусматривает сосуществование израильского и палестинского государств, заявил Трамп.

Мое видение представляет возможность для обеих сторон оказаться в выигрышной ситуации, это реалистичное решение, предусматривающее сосуществование двух государств. Оно снимает риск, который палестинская государственность представляет для безопасности Израиля, - сказал он. - Предлагаемый переход к сосуществованию двух государств не будет представлять никакого дополнительного риска для Государства Израиль, - добавил американской лидер.

Шаг к миру

Трамп в связи с обнародованием американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что Израиль делает большой шаг к миру.

Президент США напомнил, что в понедельник он встречался в Белом доме как с Нетаньяху, так и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем.

Оба лидера присоединились ко мне, чтобы выразить свою поддержку этим усилиям (по урегулированию), доказывая, что Израиль стремится к миру, - добавил Трамп.

Трамп заявил о поддержке права еврейского народа проживать на исторической родине.

Я всегда был вместе с Государством Израиль и еврейским народом. Я сильно поддерживаю их безопасность и их право жить на исторической родине. Пришло время мира! - написал американский лидер в Twitter.

Площадь территорий Палестины

Новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий, заявил Трамп.

Впервые Израиль дал добро на то, чтобы была обнародована карта, которая будет отражать концепцию и на которой будут отмечены те территории, в отношении которых он готов идти на компромисс ради мира, - сказал он. - Мы с Израилем сформируем совместный комитет, чтобы превратить концептуальную карту в более детальный план, - добавил глава Белого дома.

Позднее Трамп представил карту на своей странице в сети Twitter.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство, - заявил президент США. - Мы также будем работать над тем, чтобы создать неразрывную территорию в рамках будущего палестинского государства, - отметил американский лидер.

Формирование палестинского государства

Новый план Соединенных Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке является последней возможностью для палестинцев на формирование собственного полноценного государства, считает Трамп.

Сегодняшнее соглашение - это историческая возможность для палестинцев наконец-то добиться создания своего собственного независимого государства. После 70 лет, в течение которых было мало прогресса, это может быть их последним шансом, - убежден он.

Реализация плана

Соединенные Штаты готовы работать с другими странами над реализацией американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

США готовы к работе со всеми сторонами. Многие другие страны готовы и хотят с нами работать, я со многими говорил, - сказал Трамп.

Отказ от террора

Палестинцы должны отказаться от террора в отношении Израиля, Соединенные Штаты не допустят возвращения к таким методам борьбы.

Мы не допустим возвращения к дням кровопролития, взрывов в автобусах, нападений на ночные клубы и непрекращающегося террора, мы этого не допустим. Мир предполагает компромисс, но мы никогда не станем просить Израиль идти на компромисс в вопросе его безопасности, - сказал Трамп.

Поддержка ХАМАС

Трамп заявил о необходимости прекращения со стороны властей Палестины поддержки движения ХАМАС, а также отказа от компенсаций семьям террористов-смертников.

Палестинцы должны иметь возможность встретить новое будущее с достоинством, национальной гордостью. Для успеха палестинского государства мы призываем палестинцев к мирному сосуществованию (с Израилем), - сказал Трамп. - Это включает принятие простых правил. Противодействие коррупции, прекращение поддержки злонамеренной деятельности ХАМАС, "Исламского джихада" и других врагов мира. Прекратите финансовые компенсации террористам.

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