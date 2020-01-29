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60-летняя австралийка умерла после конкурса по поеданию бисквитов

У нее случился эпилептический припадок.

Фото : domashniy.ru29 января 2020, 09:23

Жительница Австралии умерла во время конкурса по поеданию бисквитов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал 9News.

Инцидент произошел в городе Херви-Бей во время празднования Дня Австралии, на котором соревнования по поеданию еды являются популярным видом развлечений.

Сообщается, что после поедания очередной порции у 60-летней женщины случился эпилептический припадок. Австралийке была оказана первая помощь, прибывшие медики доставили ее в больницу, однако спасти женщине жизнь врачам не удалось.

Местная полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия.


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