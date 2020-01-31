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В Алматы полицейского осудили на 8 млн тенге

Подсудимый, занимая должность дознавателя Управления полиции Бостандыкского района ДП Алматы, потребовал взятку в размере 1 000 долларов.

Фото : zakon.kz31 января 2020, 14:39

В районном суде №2 Медеуского района города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-полицейского, признанного виновным в покушении на получение взятки, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что подсудимый, занимая должность дознавателя Управления полиции Бостандыкского района ДП Алматы, потребовал взятку в размере 1 000 долларов за действия в его пользу и представляемых им лиц.

В тот же день у аптеки подсудимому вручили 380 000 тенге, из которых 360 000 тенге являлись муляжом. После этого полицейского задержали сотрудники Антикоррупционной службы по Алматы.

Приговором суда А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 24 ч.3 - 366 ч.2 УК РК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8 360 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - сказано в сообщении суда.

Суд также лишил осужденного специального звания "лейтенант полиции".


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