"Сарыарка" одолела "Номад" с минимальным преимуществом

Впереди еще более продолжительная выездная серия из шести игр.

Трудовую победу одержали хоккеисты "Сарыарки", завершив тем самым продолжительную домашнюю серию на позитивной ноте, передает zakon.kz со ссылкой на сайт клуба.

Очень результативным выдался стартовый отрезок встречи! Счет был открыт гостями на минуте. На экваторе первого периода Эдгарс Сиксна своим коронным броском с синей сравнял счет реализовав численное преимущество - 1:1. Через две минуты уже гости в большинстве нашли брешь в обороне "желто-черных", снова выйдя вперед, 1:2. На 16 минуте "Номад" нарушил правила, и меньше чем через минуту Дмитрий Михайлов с передачи Андрея Бирюкова восстановил равновесие на табло - 2:2. При таком счете команды ушли на первый перерыв.

Более сдержанной выдалась вторая двадцатиминутка. Почти весь период команды не могли реализовать свои моменты, вплоть до 35 минуты встречи. Поймав на смене соперников, Константин Соколов, Айрат Зиазов и Сергей Голоднюк буквально разорвали оставшегося одного защитника - 3:2, с таким счетом завершилось 40 минут игры.

Заключительная треть вообще не подарила болельщикам голов, но, сказать, что она была скучной, нельзя. "Номад" пытался сравнять, а "Сарыарка" - увеличить отрыв в счете. Однако, шайба, заброшенная Сергеем Голоднюком во втором периоде, стала победной для карагандинской ледовой дружины - 3:2.

"Сарыарка" (Караганда) - "Номад" (Нур-Султан) - (2:2; 1:0;)

Голы:

0:1 - Евдокимов (Жайлауов) - 04:27;

1:1 - Сиксна (Бирюков) - 10:40 ГБ;

1:2 - Данияр Саян (Жайлауов, Евдокимов) - 12:41 ГБ;

2:2 - Михайлов (Бирюков) - 16:25 ГБ;

3:2 - Голоднюк (Соколов, Зиазов) - 34:30

Вратари: Рейзвих - Каратаев.

Впереди еще более продолжительная выездная серия из шести игр. Ближайшие две игры ХК "Сарыарка" проведет в Новокузнецке против "Металлурга" Максима Кицына 4 и 5 февраля. Начало матчей в 18:00 по времени города Нур-Султан.

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