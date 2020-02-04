США готовы обсудить с Кыргызстаном отмену введенных ограничений

Стороны уже обсудили важность развития всего комплекса кыргызско-американских отношений в двустороннем и многостороннем форматах.

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдаркулов поговорил с госсекретарем США Майком Помпео о введении визовых ограничений в отношении граждан КР, передает zakon.kz.

Кыргызская служба "Азаттыка" сообщает, что глава МИД Чингиз Айдарбеков встретился в Ташкенте с государственным секретарем США Майком Помпео. В МИДе Кыргызстана сообщили, что на встрече были обсуждены совместные шаги по отмене введенных США визовых ограничений для граждан КР:

- Достигнута договоренность об усилении тесного взаимодействия в данном направлении и поиске путей решения сложившейся ситуации. Американская сторона выразила свое сожаление и готовность в разрешении ситуации вокруг данной проблемы, отметив необходимость активизировать взаимодействие сторон на уровне правоохранительных органов. Стороны подчеркнули важность развития всего комплекса кыргызско-американских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, - говорится в сообщении

Тем временем консул посольства США в КР Алисса Биб рассказала, что США каждые полгода пересматривают этот список и вносят туда страны, не отвечающие необходимым требованиям:

- Конечно, мы хотели бы, чтобы Кыргызстан как можно быстрее начал выдачу биометрических паспортов, а также выполнил другие критерии. Потому что список пересматривается каждые шесть месяцев.

31 января стало известно, что США расширила список стран, гражданам которых ограничен въезд в Америку. Согласно указу, который вступает в силу 21 февраля, кыргызстанцам перестанут выдавать визы, позволяющие проживать в США на постоянной основе. Визы продолжат выдавать тем, кто приезжает в качестве туристов, бизнесменам, на лечение или для учебы. Причиной, по которой Кыргызстан оказался в черном списке назвали "необеспеченность электронными биометрическими паспортами, неуведомление об утерянных или украденных паспортах, недостаточная работа по предоставлению информации о подозреваемых террористах".

В список также вошли Мьянма, Эритрея, Судан и Нигерия.

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