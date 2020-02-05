20 участков автодорог в четырех областях Казахстана перекрыто из-за непогоды
По всей республике задействовано 708 единиц спецтехники.
В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение в четырех областях на 20 участках, протяженностью 2 108 километров. Это 8,4% всех дорог республиканского значения, сообщает zakon.kz.
Полный список перекрытых дорог предоставила руководитель пресс-службы АО "НК "Казавтожол" Маржан Ордабай.
1."Екатеринбург-Алматы" км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.
2. "Жезказган-Петропавловск" км. 377-487, уч. гр.Костанайской обл.-с.Пятигорское.
3."Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-с.Сурган.
4."Жезказган-Петропавловск" км. 552-569, уч. с.Сурган- гр.Северо-Казахстанской обл.
5."Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 89-234, уч. Комсомольское -гр.Костанайской обл.
6."Самара-Шымкент" км. 836-965, уч. г. Хромтау-п.Карабутак.
7."Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 108-232, уч. с.Аулиеколь–гр.Акмолинской обл.
8."Екатеринбург-Алматы" км. 686-729, уч. п.Сарыколь-гр.Северо-Казахстанской обл.
9."Жезказган-Петропавловск" км. 340-377, уч. г.Аркалык- гр.Акмолинской обл.
10."Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ", км. 82-174, уч. Житыгора-гр.РФ
11."Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 7-108, уч. г.Тобыл-п.Аулиекол.
12."Екатеринбург-Алматы" км. 555-686, уч. г.Тобыл-п.Сарыколь.
13."Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 231-503, уч. гр.Актюбинской обл.-г.Рудный.
14."Екатеринбург-Алматы" км. 374-540, уч. гр.РФ-г.Костанай.
15."Мамлютка-Костанай" км. 180-404, уч. г.Тобыл-гр.СКО
16."Екатеринбург-Алматы" км. 729-856, уч. гр.Костанайской обл.-гр.Акмолинской обл.
17."Жезказган-Петропавловск" км. 595-701, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Новоишимка.
18."Кокшетау-Рузаевка" км. 108-196, уч. с.Саумалколь-с.Рузаевка.
19."Тимирязево-гр.области (на Сарыколь)" км. 0-31, уч. с.Тимирязево-гр.области.
20."Мамлютка-Костанай" км. 104-180, уч. с.Пресновка-гр.Костанайской.
По всей республике задействовано 708 единиц спецтехники. При возникновении нештатной ситуации вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403. АО "НК "КазАвтоЖол" напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине, - дополнила Маржан Ордабай.
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