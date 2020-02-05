20 участков автодорог в четырех областях Казахстана перекрыто из-за непогоды

По всей республике задействовано 708 единиц спецтехники.

В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение в четырех областях на 20 участках, протяженностью 2 108 километров. Это 8,4% всех дорог республиканского значения, сообщает zakon.kz.

Полный список перекрытых дорог предоставила руководитель пресс-службы АО "НК "Казавтожол" Маржан Ордабай.

1."Екатеринбург-Алматы" км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2. "Жезказган-Петропавловск" км. 377-487, уч. гр.Костанайской обл.-с.Пятигорское.

3."Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-с.Сурган.

4."Жезказган-Петропавловск" км. 552-569, уч. с.Сурган- гр.Северо-Казахстанской обл.

5."Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 89-234, уч. Комсомольское -гр.Костанайской обл.

6."Самара-Шымкент" км. 836-965, уч. г. Хромтау-п.Карабутак.

7."Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 108-232, уч. с.Аулиеколь–гр.Акмолинской обл.

8."Екатеринбург-Алматы" км. 686-729, уч. п.Сарыколь-гр.Северо-Казахстанской обл.

9."Жезказган-Петропавловск" км. 340-377, уч. г.Аркалык- гр.Акмолинской обл.

10."Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ", км. 82-174, уч. Житыгора-гр.РФ

11."Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 7-108, уч. г.Тобыл-п.Аулиекол.

12."Екатеринбург-Алматы" км. 555-686, уч. г.Тобыл-п.Сарыколь.

13."Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 231-503, уч. гр.Актюбинской обл.-г.Рудный.

14."Екатеринбург-Алматы" км. 374-540, уч. гр.РФ-г.Костанай.

15."Мамлютка-Костанай" км. 180-404, уч. г.Тобыл-гр.СКО

16."Екатеринбург-Алматы" км. 729-856, уч. гр.Костанайской обл.-гр.Акмолинской обл.

17."Жезказган-Петропавловск" км. 595-701, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Новоишимка.

18."Кокшетау-Рузаевка" км. 108-196, уч. с.Саумалколь-с.Рузаевка.

19."Тимирязево-гр.области (на Сарыколь)" км. 0-31, уч. с.Тимирязево-гр.области.

20."Мамлютка-Костанай" км. 104-180, уч. с.Пресновка-гр.Костанайской.

По всей республике задействовано 708 единиц спецтехники. При возникновении нештатной ситуации вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403. АО "НК "КазАвтоЖол" напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине, - дополнила Маржан Ордабай.

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