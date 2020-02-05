Полковника обороны подозревают в получении взятки

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.

Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области совместно с Министерством обороны по подозрению в получении взятки изобличен начальник РГУ "Департамент по делам обороны ЗКО МО РК", полковник, сообщает zakon.kz.

Руководитель обороны области подозревается в получении от подчиненного взятки в значительном размере, за продвижение по службе и дальнейшее покровительство, - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Уральска.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.

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