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Полковника обороны подозревают в получении взятки

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.

Фото : Zakon.kz5 февраля 2020, 11:33

Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области совместно с Министерством обороны по подозрению в получении взятки изобличен начальник РГУ "Департамент по делам обороны ЗКО МО РК", полковник, сообщает zakon.kz.

Руководитель обороны области подозревается в получении от подчиненного взятки в значительном размере, за продвижение по службе и дальнейшее покровительство, - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Уральска.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.


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