Шукеев: Туркестан – проект Елбасы

Глава региона отметил о ежегодном росте спроса на жилье со стороны жителей города и новых поселенцев.

Прежде всего, мы должны помнить, что придание исторического статуса Туркестану - является проектом Елбасы. Именно поэтому, в целях сохранения архитектурного вида исторического города, мы остановились на трех ключевых направления его развития. Одно из трех направлений - историко-культурная зона. Второе - административно-деловой центр, третье - модернизация старого города, - сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев во время отчетной встречи с населением акима города Туркестан Рашида Аюпова.

По итогам встречи глава региона положительно оценил социально-экономическое развитие областного центра и дал ряд конкретных поручений.

Одним из ключевых вопросов развития Туркестана является 100% обеспечение жителей города природным газом и канализацией. Обеспечив жителей голубым топливом, мы сможем улучшить экологическую ситуацию в городе. Для улучшения климата во время знойного лета, необходимо развивать "зеленый пояс" и орошение в городе, - сказал Умирзак Естаевич.

Кроме того, глава региона отметил о ежегодном росте спроса на жилье со стороны жителей города и новых поселенцев. В связи с этим увеличивается количество строящихся жилых домов.

Мы придаем большое значение внешнему виду и качеству жилых строений. Нам необходимо подвести к жилым домам и обеспечить жителей жилищно-коммунальной инфраструктурой (благоустройство территорий, газ, вода, канализация, электричество, отопление, связь и т.д.). Главная цель - превратить город Туркестан в комфортный, безопасный, чистый и привлекательный центр для его жителей и гостей, - подчеркнул он.

Следует отметить, на сегодняшний день в административно-деловом центре возводится 156 многоквартирных домов общей площадью 575,8 тыс. кв. метров или 7459 квартир. По итогам 2019 года было завершено строительство 32 жилых домов и сдано 1701 квартир. Вместе с тем, в прошлом году в городе заасфальтировали 100 улиц, в текущем году асфальт будет проложен на дорогах еще 100 улиц областного центра.

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